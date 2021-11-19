Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Перми. Представитель Санкт-Петербурга трижды не смог приземлить прыжки в начале проката.

Спортсмен выступал в последней разминке. Он не удачно завершил тройной аксель и четверной тулуп, потом снова упал на тройном акселе. Далее выполнил каскад тройной риттбергер – тройной сальхов, тройной риттбергер – двойной лутц. Финальным прыжком в программе стал двойной аксель.

Судьи оценили выступление фигуриста в 125,14 балла. Ветлугин занял промежуточное первое место по итогам двух видов.

Далее в произвольной программе выступит лидер первого дня Артем Ковалев из Москвы. Всего в этой дисциплине принимают участие восемь спортсменов.