В Катаре продолжается этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 19 ноября, в 17:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.

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Напомним, что первая тренировка также состоялась сегодня, лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Со вторым результатом сессию закончил Пьер Гасли из «Альфа Таури», третьим стал Валттери Боттас из «Мерседеса».

Третья свободная практика и квалификация состоятся завтра, 20 ноября, гонка запланирована на воскресенье.

На данный момент Ферстаппен является лидером личного зачета пилотов, второе место занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье — Боттас.