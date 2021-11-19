Молодёжная команда «Зенита» сыграла вничью с «Химками» в матче 16-го тура молодёжной лиги — 1:1. Счёт открыл игрок петербуржцев Андрей Марьянов на 56-й минуте. Никита Киселёв на 77-й забил ответный мяч. На 85-й минуте защитник «Зенита» Арсений Зигангиров был удалён с поля.

Подопечные Константина Зырянова набрали 28 очков и досрочно обеспечили себе место в чемпионской группе по итогам первого этапа. Они с 28 очками занимают четвёртое место в таблице группы B, на 7 очков опережая идущий шестым «Краснодар». Командам осталось провести по два матча этапа.

В чемпионскую группу по итогам первого этапа выйдут по пять лучших команд из двух групп молодёжной лиги.