В Гренобле (Франция) проходит этап Гран-при по фигурному катанию. В 17:00 по московскому времени стартовал ритмический танец.

Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Россию будут представлять два дуэта: Аннабель Морозов/Андрей Багин и Александра Степанова/Иван Букин. Морозов и Багин попали в первую разминку, им достался второй стартовый номер.

Степанова и Букин будут выступать во второй группе участников и выйдут на лед предпоследними, сразу после французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Закрывать ритм-танец будут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Ранее в Гренобле завершилась женская короткая программа, ее выиграла россиянка Анна Щербакова.