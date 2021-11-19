Российская фигуристка Алёна Косторная представила свою короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. Ученица Этери Тутберидзе не стала прыгать тройной аксель, ограничившись двойным, также выполнила тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Все элементы Косторная выполнила чисто.

За свой прокат Косторная получила 76,44 балла. 41,18 из них за технику и — за элементы. Она обошла соотечественницу Ксению Синицыну и занимает промежуточное первое место. Впереди осталось одно выступление — ещё одной подопечной Тутберидзе, чемпионки мира Анны Щербаковой.

В нынешнем сезоне Косторная заняла третьи места на челленджере в Финляндии и на этапе «Гран-при» Skate Canada.