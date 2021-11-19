СКА на своей арене примет новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 19 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Стоит отметить, что подопечные Валерия Брагина не могут выиграть в четырех матчах подряд. 2 ноября СКА уступил «Металлургу» по буллитам (2:3), 4 ноября – «Спартаку» в овертайме (1:2), 7 ноября питерцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА (4:0), а 17 числа проиграли «Локомотиву» со счетом 1:3.

«Сибирь», напротив, выиграла четыре встречи подряд – у «Ак Барса», «Куньлуня», «Спартака» и «Нефтехимика». Остановить команду смог лишь «Трактор» 17 ноября.