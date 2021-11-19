Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. Действующая чемпионка мира впервые представила свою новую программу и исполнила её без ошибок. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За свой прокат Щербакова получила 77,94 балла. 41,60 из них за технику и 36,34 — за компоненты.

По итогам программы ученица Этери Тутберидзе заняла первое место. Второй идёт другая подопечная Тутберидзе Алёна Косторная с 76,44 балла, тройку замыкает ещё одна представительница России Ксения Синицына — 69,89. Произвольные программы фигуристки представят завтра, 20 ноября.