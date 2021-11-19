Три россиянки вошли в тройку лидеров по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» во Франции. Лидерство захватила ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира чисто откатала свою новую программу. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За свой прокат Щербакова получила 77,94 балла. 41,60 из них за технику и 36,34 — за компоненты.

Второе место заняла другая подопечная Тутберидзе Алёна Косторная. Она также без ошибок исполнила короткую программу, набрав 76,44 балла.

Тройку лидеров замкнула ещё одна россиянка Ксения Синицына. Её результат — 69,89. Произвольные программы фигуристки представят завтра, 20 ноября.