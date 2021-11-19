Российская фигуристка Аделия Петросян установила историческое достижение: она стала первой представительницей женского одиночного катания, которая исполнила четверной риттбергер на соревнованиях.

14-летняя ученица Этери Тутберидзе заняла второе место на пятом этапе Кубка России в Перми. В произвольной программе она прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа. После этого Аделия попыталась повторить элемент сольно, но упала.

Примечательно, что на обоих прыжках судьи зафиксировали недокрут в четверть оборота. Такой недочет не приводит к снижению базовой стоимости, но карается сбавками в GOE.

Видео исторического проката опубликовал Первый канал:

Победительницей соревнований стала Софья Муравьева из группы Евгения Плющенко.