Никита Мазепин с командой на трассе в Зандворте. Фото: инстаграм "Хааса"

Никита Мазепин с командой на трассе в Зандворте. Фото: инстаграм "Хааса"

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не примет участия во вторых свободных заездах «Гран-при Катара», сообщает пресс-служба команды. Причиной стала замена шасси на болиде гонщика.

Мазепин досрочно завершил первую практику из-за повреждения днища. По её итогам он показал худший 20-й результат. Лучшее время продемонстрировал лидер общего зачёта нынешнего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

На сбор болида на других шасси уйдёт много времени, поэтому россиянин и не выйдет на старты.

В текущем сезоне Мазепин не набрал ещё ни одного очка, как и его партнёр по команде Мик Шумахер.