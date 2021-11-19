Спортсменка из Петрозаводска Наталья Дьячкова победила на чемпионате мира по панкратиону.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на FlashNord. Турнир состоялся в украинском городе Харькове. Дьячкова приняла участие в двух поединках, оба завершились досрочно в её пользу.

Напомним, что панкратион является разновидностью спортивной борьбы, сочетающей в себе элементы разных дисциплин: борьбы, рукопашного боя, бокса и др.

27-летняя Дьячкова — мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, кандидат в мастера спорта России по ушу-саньда, неоднократная победительница чемпионатов России, чемпионка Европы, чемпионка мира среди профессионалов.