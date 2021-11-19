Во французском Гренобле продолжается этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, состоится короткая программа у мужчин, начало запланировано на 18:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В первой разминке выступят два россиянина Артур Даниелян и Андрей Мозалев, после них на льду появятся Адам Сяо Хим Фа (Франция) и Шун Сато (Япония).

Во второй группе участников свою программу покажет Дмитрий Алиев. Также в эту разминку попали француз Кевин Аймо, Денис Васильев из Литвы, канадец Киган Мессинг, американец Джейсон Браун и японец Юма Кагияма.