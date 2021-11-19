Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности этой зимой взять в аренду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. По его словам, аренда поможет форварду вернуться в сборную России по футболу.

«Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой, — цитирует «РБ-Спорт» Иванова. — Артем — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь все зависит еще от главного тренера и хочет ли Артем».

Артём Дзюба в нынешнем сезоне провёл 19 матчей и забил 7 голов во всех турнирах. По многочисленным сообщениям СМИ причиной невызова его в сборную России стал конфликт с главным тренером Валерия Карпина.

«Урал» после 14 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 11 очками. Екатеринбуржцы провели всего пять мячей — это абсолютно худший результат среди всех 16 клубов.