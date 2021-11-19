Российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали лучший результат в ритм-танце на челленджере в Варшаве. За свой прокат дочь тренера Этери Тутберидзе и её партнёр получили 81,30 балла — 47,30 за технику и 34,00 за компоненты.

Второе место занимают японцы Кана Мурамото и Дайскуе Таканахаши — 75,87. Тройку замыкают Кэролин Грин и Майкл Парсонс из США — 75,35.

Ещё один дуэт из России Елизавета Шанаева и Девид Нарижный занимают четвёртое место с результатом 73,55.

Произвольные прокаты танцевальные пары покажут завтра, 20 ноября.