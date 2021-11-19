Московский дуэт Екатерина Гейниш и Илья Миронов показали лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Перми среди состязаний спортивных пар.

Результат Гейниш и Миронова — 72,45 балла (40,65 за технику и 31,80 за компоненты).

Второе место занимает также пара из Москвы — Надежда Лабазина и Алексей Святченко. Их результат — 66,44.

Тройку замыкают москвичи Полина Попова и Илья Красников — 59,28.

Последнее четвёртое место занимает дуэт из Санкт-Петербурга Варвара Медведева и Максим Ложкин — 48,11.

Произвольные прокаты пары представят завтра, 20 ноября.

Среди юниоров первыми в короткой программе идут Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 68,93. В тройку входят Анна Киреева/Илья Иванов (58,22) и Анастасия Костюк/Дмитрий Чигирев (57,41).

Свои произвольные прокаты юниорские дуэты также покажут 20 ноября.