Стал известен состав «Зенита» на открывающий матч 15-го тура чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода». На заключительную игру первого круга тренер команды Сергей Семак выпустил следующий состав:

Михаил Кержаков — Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос — Малком, Вендел, Александр Ерохин, Андрей Мостовой — Артём Дзюба.

Запасные — Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.

Отметим, что в заявку команды впервые с июля попал Магомед Оздоев. Хавбек получил травму в первом туре против «Химок» (3:1) на 9-й минуте и с тех пор не играл.

Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 19:00 по московскому времени.