Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, почему поменяла короткую программу перед этапом Гран-при во Франции.

«Сегодня я немного нервничала, потому что впервые катала свою новую короткую программу. Было много мелких ошибок, но в целом на сегодня все было в порядке. Решили поменять программу после предыдущего Гран-при. Это была идея Даниила Глейхенгауза», – приводит слова Щербаковой Sport24.

Также спортсменка объяснила, почему не стала прыгать каскад из тройных лутца и тулупа в короткой программе. По словам Щербаковой, такая идея появилась во время утренней тренировки, а окончательное решение было принято на разминке перед выступлением. Каскад был упрощен для того, чтобы Анна смогла сосредоточиться на новой программе.

Напомним, Щербакова выиграла короткую программу в Гренобле, второй стала Алена Косторная, третьей — Ксения Синицына.