Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во второй практике «Гран-при Катара». Вторым стал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Тройку замкнул лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Действующий чемпион мира, партнёр Боттаса Льюис Хэмилтон — четвёртый.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин из-за замены шасси пропустил вторую практику. Его напарник Мик Шумахер занял последнее 19-е место.

Завтра, 20 ноября, гонщики проведут третью свободную практику и квалификацию.