Фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на домашнем этапе «Гран-при» в Гренобле. Результат четырёхкратных чемпионов мира — 89,08 (50,22 за технику и 38,86 за компоненты).

Второе место занимают Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 81,35.

Тройку лидеров замыкают россияне Александра Степанова и Иван Букин с результатом 79,89. Ещё одна пара из России Аннабель Морозов и Андрей Багин идут на промежуточном шестом месте — 68,45.

Произвольные танцы пары покажут завтра, 20 ноября.