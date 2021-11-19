Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP. В заключительном матче группового раунда теннисист из России уступил норвежцу Касперу Рууду. Счёт по партиям — 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа 26 минут. Оба теннисиста допустили по три двойных ошибки и по 14 раз подали навылет. Рублёв в первом сете выиграл две подачи соперника, во втором — одну и проиграл две своих, а в третьем соперники сделали по одному брейку.

Рууд благодаря победе над Рублёвым занял второе место в Зелёной группе и вышел в полуфинал. Его соперником станет ещё один представитель России Даниил Медведев, который выиграл все три матча в своей Красной группе.

В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович, досрочно обеспечивший себе первое место в группе, и представитель Германии Александр Зверев.