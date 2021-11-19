«Севилья» снова попытается подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, утверждает Radio Sevilla. Клуб из Андалусии рассматривает форварда сборной Ирана в качестве усиления атаки уже в январское трансферное окно.

При этом отмечается, что «Севилья» не контактировала ни с «Зенитом», ни с Азмуном.

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий согласовал контракт с французским «Лионом» и готов перейти в клуб в конце сезона.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце июня 2022 года. С 1 января он имеет право вести переговоры со всеми клубами.

Помимо «Лиона», в числе претендентов на Азмуна в последнее время называются «Рома», «Аталанта» и «Фенербахче».

В текущем сезоне Азмун провёл за «Зенит» 17 матчей и забил 9 голов во всех турнирах.