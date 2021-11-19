Стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сибирью». Игра проходит в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

СКА играет в следующем составе: Юханссон (Николаев); Фантенберг — Лисов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Робинсон — Камалов, Гусев — Комаров — Волков; Пыленков — Фальковский, Зыков — Воробьёв — Кетов; Кирсанов, Моисеев — Тимкин — Хуснутдинов, Цицюра.

После 28 матчей СКА занимает второе место в Западной конференции с 39 очками, отставая на 3 очка от «Йокерита». «Сибирь» идёт седьмой на «Востоке» с 30 очками в 29 играх.

Команды в этом сезоне ещё не встречались. Последний матч между ними состоялся больше года назад, 30 сентября 2020 года. Тогда СКА одержал выездную победу 6:4.