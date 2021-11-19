Во французском Гренобле проходит этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, в 20:45 по московскому времени состоится короткая программа у спортивных пар.

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Россию будут представлять два дуэта: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Артемьева и Назарычев попали в первую разминку, где также выступит канадский дуэт Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.

Бойкова и Козловский выступят во второй группе участников, куда также попали Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Произвольная программа в парном катании состоится завтра, 20 ноября.