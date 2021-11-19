«Зенит» открыл счёт в матче 15-го тура чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода». На 24-й минуте отличился бразилец Малком с передачи Артёма Дзюбы. Последний вышел в лидеры РПЛ по системе «гол + пас». На счету Дзюбы 7 голов и 4 результативные передачи. Гамид Агаларов из «Уфы» также имеет 11 очков — на его счету 11 голов.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Малком, Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судит её арбитр Павел Кукуян.