Нападающий «Зенита» Артём Дзюба увеличил преимущество команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода». На 34-й минуте форвард сине-бело-голубых отличился с передачи Александра Ерохина, сделав счёт 2:0. Десятью минутами ранее Дзюба отдал голевой пас на Малкома, который забил первый мяч петербуржцев.

Дзюба вышел в единоличные лидеры РПЛ по системе «гол + пас». На счету Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи. Он обогнал Гамида Агаларова из «Уфы», который забил 11 мячей и не отдал голевых пасов.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Малком, Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судит её арбитр Павел Кукуян.