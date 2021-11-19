Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свое выступление в ритм-танце на этапе Гран-при во Франции.

Спортсмены занимают третье место с результатом 79,89 балла. Произвольный танец состоится завтра, 20 ноября.

«На сегодняшний день мы откатали лучше, чем в Италии. Не понимаем, за что у нас на два балла меньше, чем там. Но нашим выступлением мы довольны», — приводит слова Степановой Sport24.

Параллельно в Варшаве проходит турнир серии ISU Challenger, на котором выступают россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, недавно вышедшие из юниоров на взрослый уровень. Сегодня за ритмический танец они набрали на два балла больше, чем опытные Степанова и Букин.

«Поздравляем Диану с Глебом. Не знаю, что ответить на этот вопрос. Мы сами не знаем, почему так. По ощущениям мы достаточно сильно прибавили и сегодня чувствовали себя абсолютно иначе, чем в Италии. Будем разбираться», — сказала Степанова.