«Нижний Новгород» отыграл один мяч в матче 15-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита». На 39-й минуте капитан нижегородцев Алексей Козлов поразил ворота Михаила Кержакова, сделав счёт 1:2.

34-летний экс-защитник сборной России по футболу — лучший бомбардир «Нижнего Новгорода» в этом сезоне. На его счету уже четыре мяча в 12 играх РПЛ.

На 24-й минуте Малком открыл счёт с передачи Артёма Дзюбы. Через десять минут сам Дзюба поразил ворота после паса Александра Ерохина.

Дзюба вышел в единоличные лидеры РПЛ по системе «гол + пас». На счету Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи. Он обогнал Гамида Агаларова из «Уфы», который забил 11 мячей и не отдал голевых пасов.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Малком, Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судит её арбитр Павел Кукуян.