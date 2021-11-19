На этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция) началась короткая программа у спортивных пар. Дуэты вышли на лед в 20:45 по московскому времени.

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В первой разминке Россию будут представлять Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, во второй — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В число их соперников вошли канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини и др.

Напомним, что произвольная программа в парном катании состоится завтра, 20 ноября, и начнется в 21:10 мск.