Завершился первый тайм матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Нижним Новгородом». После 45 минут петербуржцы ведут 3:1. Главным героем первого тайма стал Артём Дзюба. На 24-й минуте он отдал голевой пас на Малкома. Десять минут спустя форвард забил сам, а в добавленное к первому тайму время оформил дубль.

Дзюба вышел в единоличные лидеры РПЛ по системе «гол + пас». На счету нападающего 9 голов и 4 результативные передачи. Он обогнал Гамида Агаларова из «Уфы», который забил 11 мячей и не отдал голевых пасов.

На 39-й минуте капитан нижегородцев Алексей Козлов поразил ворота Михаила Кержакова, отыграв один мяч. С 43-й нижегородцы играют в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Петрюс Бумаль.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Малком, Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судит её арбитр Павел Кукуян.

Напомним, что нижегородцев возглавляет лучший бомбардир в истории «Зенита» и старший брат вратаря команды Михаила Кержакова Александр Кержаков.