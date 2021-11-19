Японец Юма Кагияма показал лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. За свой прокат фигурист получил 100,64 балла: 55,42 за технику и 45,22 за компоненты.

Второе место занимает Денис Васильев из Латвии с результатом 89,76. Тройку замыкает американец Джейсон Браун — 89,39.

Четвёртым идёт Шун Сато из Японии — 87,82. Лучший из россиян Дмитрий Алиев занимает пятое место с результатом 85,05.

Ещё один представитель России Артур Даниелян занимает восьмое место с результатом 76,81. Вслед за ним идёт третий россиянин Андрей Мозалёв — 68,77.

Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 20 ноября.