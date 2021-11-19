Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Каспера Рууда в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP. Рублёв выиграл первый сет, но в итоге уступил — 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

«Этот урок даст мне опыт. Каспер играл хорошо, я стал играть медленнее, а он агрессивнее, — цитирует «Чемпионат» Рублёва. — Рууд и правда хорошо играл. Можно сказать, что момент в начале второй партии, когда я вёл с брейком 40:15 на подаче стал переломным. Меня ещё больше зажало».

Поражение лишило Рублёва места в полуфинале. Рууд пробился в 1/2 финала со второго места в Зелёной группе, где встретится с ещё одним представителем России — победителем Красной группы Даниилом Медведевым.

Во втором полуфинале встретятся Новак Джокович и Александр Зверев.