«Зенит» забил пятый гол в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. На 88-й минуте отличился Дмитрий Чистяков с передачи Даниила Кругового, сделав счёт 5:1.

Счёт на 24-й минуте открыл Малком с передачи Артёма Дзюбы. Десять минут спустя Дзюба забил сам с передачи Александра Ерохина. В добавленное время Дзюба сделал дубль с передачи Малкома, а на 59-й минуте оформил хет-трик, причём ассистировал ему снова Малком.

Дзюба вышел в единоличные лидеры РПЛ по системе «гол + пас». На счету нападающего 10 голов и 4 результативные передачи. Он обогнал Гамида Агаларова из «Уфы», который забил 11 мячей и не отдал голевых пасов. В списке снайперов форвард сине-бело-голубых отстаёт от Агаларова всего на один точный удар.

На 39-й минуте капитан нижегородцев Алексей Козлов поразил ворота Михаила Кержакова, отыграв один мяч. С 43-й нижегородцы играют в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Петрюс Бумаль.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судит её арбитр Павел Кукуян.

Напомним, что нижегородцев возглавляет лучший бомбардир в истории «Зенита» и старший брат вратаря команды Михаила Кержакова Александр Кержаков.