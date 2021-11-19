«Зенит» одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу — 5:1.

Счёт на 24-й минуте открыл Малком с передачи Артёма Дзюбы. Десять минут спустя Дзюба забил сам с передачи Александра Ерохина.

На 39-й минуте капитан нижегородцев Алексей Козлов поразил ворота Михаила Кержакова, отыграв один мяч. В добавленное к первому тайму время Дзюба сделал дубль с передачи Малкома, а на 59-й минуте оформил хет-трик, причём ассистировал ему снова Малком.

Окончательный счёт встречи установил Дмитрий Чистяков с передачи Даниила Кругового на 88-й минуте. С 43-й нижегородцы играли в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Петрюс Бумаль.

Дзюба вышел в единоличные лидеры РПЛ по системе «гол + пас». На счету нападающего 10 голов и 4 результативные передачи. Он обогнал Гамида Агаларова из «Уфы», который забил 11 мячей и не отдал голевых пасов. В списке снайперов форвард сине-бело-голубых отстаёт от Агаларова всего на один точный удар.

На 61-й минуте в составе «Зенита» появился Магомед Оздоев, заменивший Вячеслава Караваева. Хавбек провёл первый матч с июля: в игре первого тура с «Химками» (3:1) он получил травму уже в первую десятиминутку. С тех пор он не появлялся на поле.

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев, 61), Чистяков, Ракицкий (Круговой, 61), Ловрен, Дуглас Сантос (Сутормин, 61), Вендел (Барриос, 67), Ерохин (Азмун, 73), Малком, Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Каккоев (Шарипов, 72), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец (Горбунов, 30), Бумаль, Берковский (Сапета, 77), Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).

«Зенит» выиграл первый круг РПЛ, набрав 33 очка в 15 играх. На 6 очков от него отстаёт «Сочи», имеющий в запасе одну игру. «Нижний Новгород» занимает 13-е место с 14 очками и может опуститься ещё ниже после всех игр 15-го тура.

Напомним, что нижегородцев возглавляет лучший бомбардир в истории «Зенита» и старший брат вратаря Михаила Кержакова Александр Кержаков.