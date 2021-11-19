Нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу — 5:1. Благодаря этому 33-летний форвард приблизился к трём рекордам экс-форварда Александра Кержакова, который с этого сезона работает главным тренером нижегородцев.

У Дзюбы стало 105 голов за «Зенит» во всех турнирах. Он идёт вторым по этому показателю после Кержакова, который отличился за сине-бело-голубых 163 раза.

Также Дзюба идёт вторым после Кержакова по голам за «Зенит» в чемпионатах страны — 84 мяча против 120.

Наконец по всем голам в профессиональном футболе среди российских игроков Дзюба также занимает второе место после Кержакова. Главный тренер нижегородцев провёл 233 мяча (из них 15 — за иностранные клубы), у Дзюбы стало 213 точных ударов.