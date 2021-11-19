Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил прогресс ученицы тренера Аделии Петросян. Фигуристка на этапе Кубка Росси в Перми первой в истории женского фигурного катания прыгнула четверной риттбергер. Хореограф сравнил её с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

«Аделия – кремень, она настоящая трудяга, по характеру она чем-то мне напоминает Евгению Медведеву. Упертая, интеллектуальная спортсменка, знает свое, и это дает ей только плюсы, — приводит «Матч ТВ» слова Железнякова. — Наличие такого характера в спорте будет ей очень помогать в дальнейшем».

Сложный элемент не помог Петросян одержать победу в Перми. Она заняла второе место с результатом 213,26. Её обошла подпопечная Евгения Плющенко Софья Муравьёва (216,44).