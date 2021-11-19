СКА потерпел поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:2. Счёт открыли армейцы на восьмой минуте встречи. Ворота новосибирской команды поразил Андрей Кузьменко с передач Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена.

Во втором периоде голов команды не забили. В третьем на 53-й минуте «Сибирь» сравняла счёт — отличился Илья Морозов с передач Вадима Кудако и Егора Миловзорова.

На 58-й минуте Ник Шор с передач Анирна Шенфельда и Олега Ли забросил победную шайбу сибиряков.

Подопечные Брагина опустились на третье место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков. На вторую строчку вырвался ЦСКА, набравший по итогам дня 40 баллов. На первом месте по-прежнему идёт «Йокерит» с 42 очками.

«Сибирь» поднялась на шестое место в Восточной конференции с 32 очками в 30 матчах.