«Зенит» одержал победу над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:70. На большой перерыв петербуржцы уходили, уступая в счёте 35:39, однако смогли к последнему перерыву сравнять счёт, а в заключительной четверти вырвали победу.

Счёт по четвертям — 19:19, 16:20, 25:21, 14:10 в пользу петербуржцев.

Самым результативным игроком встречи стал испанский баскетболист «Милана» Серхио Родригес — 20 очков. Помимо него за 10 баллов результативности у итальянской команды вышли Кайл Хайнс (12) и Шэйвон Шилдз (10).

У «Зенита» самым результативным стал Джордан Микки (17). Артурас Гудайтис и Джордан Лойд набрали по 13 очков.

В таблице Евролиги «Зенит» поднялся на четвёртое место, догнав идущий третьим «Милан». На счету обеих команд по 8 побед и 3 поражения, итальянцы располагаются выше по дополнительным показателям.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведёт 25 ноября на выезде с «Панатинаикосом».