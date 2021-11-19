Японец Сота Ямамото стал победителем челленджера в Варшаве. Фигурист сегодня стал третьим в произвольной программе (155,90), но благодаря победе в короткой программе (91,75) занял первое место с результатом 247,65 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль. Он набрал в сумме 242,96 балла: 81,74 за короткую и 161,22 за произвольную программы.

Тройку замкнул россиянин Пётр Гуменник. Его результат — 242,91 балла: 88,24 балла в короткой программе и 154,67 в произвольной.

Победитель сегодняшней произвольной программы (162,24 балла) Уэсли Чиу из Канады стал по сумме выступлений четвёртым из-за провала в короткой (70,15). В сумме канадец набрал 232,39 балла.

Ещё один представитель России Алексей Ерохов занял восьмое место — 212,54 (77,41 + 135,13) балла.

Илья Яблоков стал 15-м — 198,32 (76,41 + 121,91)/