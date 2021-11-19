Сегодня, 19 ноября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В центральном матче игрового дня действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» одержал волевую победу над «Металлургом» — 4:2. Магнитогорцы открыли счёт на 7-й минуте — шайбу забросил Никита Коростелёв. Николай Прохоркин сравнял счёт на 18-й. Во втором периоде «Магнитка» снова вышла вперёд благодаря голу Андрея Чибисова (35-я минута), но омичи вновь сравняли — отличился Корбан Найт (39-я). В третьем периоде «Авангард» забросил дважды: сперва Оливер Каски реализовал большинство (50-я), а затем Павел Дедунов поразил пустые ворота за 26 секунд до финальной сирены.

СКА уступил дома «Сибири» 1:2. В первом периоде Андрей Кузьменко открыл счёт на 8-й минуте, в третьем новосибирцы забросили дважды — отличились Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58-я).

ЦСКА на выезде победил минское «Динамо» — 6:3. Москвичи вели после первого периода 2:1 — на шайбы Сергея Андронова (8-я) и Максима Соркина (15-я) минчане ответили броском Ильи Шинкевича (19-я). Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу ЦСКА (39-я), в начале третьего отличился Александр Попов (41-я). «Динамо» сократило отставание до минимума — голы забили Павел Варфоломеев (49-я) и Мальте Стремвалл (52-я). После этого ЦСКА забросил ещё две шайбы — Михаил Григоренко оформил дубль (53-я), Йоаким Нордстрём установил окончательный счёт (58-я).

«Автомобилист» всухую победил дома «Амур» — 4:0. Дубль в первом периоде оформил Алексей Макеев (1-я и 11-я минуты), после чего по разу отличились Степан Хрипунов (35-я) и Шейн Принц (43-я).

«Нефтехимик» с минимальным счётом одолел «Трактор» на выезде — 1:0. Единственную шайбу провёл Рафаэль Бикмуллин на 52-я минуте.

«Торпедо» одержало дома волевую победу над «Адмиралом» — 4:1. Счёт открыл хоккеист владивостокцев Марк Верба (8-я минута). После этого нижегородцы забили четыре гола: отличились Иван Чехович (16-я), Артур Тянулин (27-я и 59-я) и Энди Миэл (48-я).

«Локомотив» в гостях победил «Сочи» — 3:1. Голами у ярославцев отметились Максим Берёзкин (15-я), Рушан Рафиков (25-я) и Александр Полунин (41-я). Единственную шайбу «Сочи» забросил Давид Рундблад (33-я).