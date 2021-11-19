Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет команду в ближайшее время. Ранее сообщалось, что хавбека сборной России хотят арендовать несколько итальянских клубов в зимнее трансферное окно. Сартори подтвердил, что интерес к 26-летнему россиянину действительно есть, но официально на «Аталанту» никто не выходил.

«Мы верим в игрока и видим его плюсы. Его время скоро придёт», — приводит ITA sport press слова Сартори.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл шесть матчей в итальянской Серии A и два — в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Миранчук не выходил на поле в составе «Аталанты» с 27 октября, когда он провёл 11 минут в игре с «Сампдорией» (3:1).