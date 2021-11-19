Футбольный «Зенит» разгромил «Нижний Новгород». Баскетбольный «Зенит» вырвал победу у «Милана». СКА уступил «Сибири». Анна Щербакова и Бойкова с Козловским – лучшие в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Андрей Рублёв – нет. Софья Муравьёва выиграла этап Кубка России, а Аделия Петросян первой в истории сделала четверной риттбергер. Самые интересные новости спорта 19 ноября – в дайджесте NVsport.

Медведев обыграл Синнера в последнем матче группы на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в последнем матче группового этапа на Итоговом чемпионате АТР в Турине (Италия).

Капризов стал первой звездой победного матча против «Далласа» с новым личным рекордом

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом». Игрок провел самый результативную встречу за свою карьеру в Северной Америке.

«Тампа» обыграла «Филадельфию»: у Василевского – 27 сэйвов

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог команде из Флориды одержать победу над «Филадельфией Флайерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 27 отраженных бросков.

Чинахов забил решающий буллит и принес очки «Коламбусу» в НХЛ

Российский форвард «Коламбус» Егор Чинахов отличился голом в серии серии буллитов. Его заброшенная шайба стала победной для «Блю Джекетс» в матче против «Аризона Койотс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Муравьева выиграла 5-й этап Кубка России, Петросян — вторая

Российская фигуристка Софья Муравьева одержала победу на пятом этапе Кубка страны в Перми.

Ученица Тутберидзе Петросян первой в истории прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой в истории женского катания спортсменкой, которой удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях.

Экс-ученик Плющенко фигурист Ковалев стал первым на КР, за ним – Ветлугин и Атояр

Российский фигурист Артем Ковалев занял первое место на пятом этапе Кубка России в Перми.

Молодёжка «Зенита» обеспечила себе место в чемпионской группе по итогам первого этапа

Молодёжная команда «Зенита» сыграла вничью с «Химками» в матче 16-го тура молодёжной лиги — 1:1. Подопечные Константина Зырянова набрали 28 очков и досрочно обеспечили себе место в чемпионской группе по итогам первого этапа.

Щербакова, Косторная и Синицына — в топ-3 после короткой программы на этапе «Гран-при» во Франции

Три россиянки вошли в тройку лидеров по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» во Франции. Лидерство захватила ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

Дэвис и Смолкин — лучшие в ритм-танце на турнире в Варшаве

Российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали лучший результат в ритм-танце на челленджере в Варшаве.

Гейниш и Миронов выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Перми

Московский дуэт Екатерина Гейниш и Илья Миронов показали лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Перми среди состязаний спортивных пар.

Боттас — лучший во второй практике «Гран-при Катара», Мазепин не стартовал

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во второй практике «Гран-при Катара». Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин из-за замены шасси пропустил вторую практику.

Пападакис и Сизерон — лучшие в ритм-танце на домашнем этапе Гран-при, Степанова и Букин — третьи

Фигуристы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на домашнем этапе «Гран-при» в Гренобле. Тройку лидеров замыкают россияне Александра Степанова и Иван Букин с результатом 79,89.

Рууд победил Рублёва и сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.

Кагияма — лучший в короткой программе этапа «Гран-при» во Франции, Алиев — пятый

Японец Юма Кагияма показал лучший результат в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. Лучший из россиян Дмитрий Алиев занимает пятое место с результатом 85,05.

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» благодаря хет-трику Дзюбы

«Зенит» одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу — 5:1.

СКА проиграл дома «Сибири»

СКА потерпел поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:2.

Бойкова и Козловский — лучшие в короткой программе на этапе «Гран-при»

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» во французском Гренобле.

«Зенит» вырвал победу у «Милана» в Евролиге

«Зенит» одержал победу над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:70.

Итоги дня КХЛ: СКА проиграл «Сибири», ЦСКА забросил 6 шайб Минску

Сегодня, 19 ноября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.