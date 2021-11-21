Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах решения психологических проблем у своих подопечных. По словам специалиста, он собирается придерживаться составленного плана перед стыковыми матчами за выход на ЧМ-2022.

«У меня есть план, которого будем придерживаться. План нефутбольный, рассказывать о нем конкретно не буду, — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина. — 3 месяца будем лично общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду. Уже сейчас начинаю это делать».

Стыковые матчи будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Россия будет «сеяной» и может сыграть в полуфинале с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией (УЕФА разводит при жеребьёвке Россию с Украиной). «Сеяные» команды примут соперников по полуфиналам дома.

Полуфинальные «стыки» пройдут 24-25 марта, финальные — 28-29 марта. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября.