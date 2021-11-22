Петербургский «Зенит» на выезде встретится со шведским «Мальме» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Эледа» сегодня, 23 ноября.

Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

В первом круге группового тура клубы встречались в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 29 сентября. Тот матч завершился победой хозяев с разгромным счетом – 4:0.

Перед заключительным гостевый матчем в своей группе «Зенит» занимает третье место с тремя баллами. «Мальме» остается четвертым и без очков. Далее последнюю встречу в Лиге чемпионов в этом году петербуржцы проведут на домашнем поле с «Челси».

Ранее стало известно, что два лидера петербургского клуба пропустят предстоящий матч Лиги чемпионов в Швеции.