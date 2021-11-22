Российский голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков предположил, почему российские клубы стали хуже выступать в еврокубках.

Слова Кержакова цитирует официальный сайт «Зенита».

По мнению Кержакова, падение результатов российских клубов на евроарене связано с тем, что в чемпионате России по футболу упала игровая интенсивность, стали меньше скорости, в то время, как в европейских лигах они возросли.

«Если брать прошлое время, легионеры были более качественного уровня, нежели сейчас. Ну и российские игроки», — сказал Кержаков.

Напомним, завтра, 23 ноября, «Зенит» сыграет в Швеции против «Мальмё» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдет на стадионе «Эледа» и начнется в 23:00 по мск.