Российский продюсер ледовых шоу, хореограф Илья Авербух высказал мнение по поводу быстро выросших оценок танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин и критике в сторону пары.

Слова Авербуха цитирует портал радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Авербуха, в этом сезоне пара показывает хорошую готовность и находится среди претендентов на третью путёвку на Олимпийские игры в Пекине. Также хореограф отметил, что высказывания журналистов направлены на то, чтобы через спортсменов показать себя миру.

«Диана и Глеб в этом сезоне сделали огромный скачок вперёд. Подготовили интересную программу, новый ритм-танец, прибавляют от турнира к турниру. Поэтому оценки судей заслужены», — сказал Авербух, добавив, что каждое соревнование имеет базовую оценку и мерить баллы на разных по статусу турнирах не стоит.

Напомним, на Кубке Варшавы оценка Дэвис и Смолкина в ритм-танце возросла на 8 баллов по сравнению с их личным рекордом.