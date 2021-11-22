Российские гимнастки Дина и Арина Аверины победили в номинации «Спортсменки года» на премии «Женщины года» журнала Glamour.

Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» журнала. В посте с объявлением о победе отмечено, что во время Олимпиады все дружно поддерживали сестёр Авериных, которые пострадали от несправедливого судейства.

«Но девочки не пали духом и вскоре стояли на верхних ступенях пьедестала на Чемпионате мира, чем и доказали: они — «золотые» спортсменки», — отметили в журнале.

В этом году сестры Аверины принимали участие в Летних Олимпийских играх в Токио. Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, Арина Аверина стала четвертой. Победила гимнастка из Израиля Линой Ашрам.