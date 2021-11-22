Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила премию журнала Glamour «Женщины года» и познакомилась с блогером и певицей Катей Адушкиной.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила видео, на котором она общается с Адушкиной на премии.

«Наконец-то познакомились с Катей Адушкиной! Катя! Очень жду тебя на катке! Научу тебя кататься», — написала Загитова, заменив последнее слово эмодзи с изображением конька.

Напомним, сезон-2021/22 Алина Загитова пропускает, она не выходила на лед с декабря 2019 года после выступления в финале Гран-при в Турине. Этой осенью Загитова вновь стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с Алексеем Ягудиным.