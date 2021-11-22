Директор лондонского «Челси» Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

В прошлом сезоне лондонский «Челси» стал победителем мужской Лиги чемпионов, а женская команда вышла в финал этого турнира.

Отметим, Марина Грановская работает в «Челси» уже более 8 лет на этой должности. До этого она выступала представителем владельца на советах директоров «Челси», а также работала в качестве старшего советника владельца клуба.

Марина Грановская родилась в России, имеет российский и канадский паспорта, сейчас ей 46 лет. В 1997 году Грановская закончила МГУ с отличием и начала карьеру в нефтяной компании «Сибнефть», которой ранее владел бизнесмен Роман Абрамович — владелец «Челси».