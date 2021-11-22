Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о готовности лидера российской команды Александра Большунова к старту олимпийского сезона.

Слова Носсума цитирует портал Nettavisen.

«Мне кажется, ему нужно немного продышаться, и он нанесёт ответный удар. Я понял, что он стал третьим в воскресенье и обошёл Нисканена, так что, думаю, придётся попотеть, чтобы победить его в Руке», — сказал Носсум.

Напомним, Александр Большунов выступил на отборочных стартах сборной России в Муонио, Финляндия. Он стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем, уступив выигравшему Ииво Нисканену около 43 секунд. В гонке коньковым стилем Большунов стал 3-м, а Нисканен — 4-м.

В межсезонье Большунов перенес операции на десне и вынужден был пропустить часть подготовки к сезону.