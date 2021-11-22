Главный тренер «Барселоны» Хави отклонил вариант с трансфером голландского полузащитника Донни ван де Бека из английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Информацию об этом сообщает портал Diario Sport. В руководстве следили за игроком и связывались с ним, чтобы узнать, хотел ли бы он перейти в «Барселону». Ван де Бек ответил положительно, поскольку его не устраивала сложившаяся ситуация с игровой практикой в «Манчестер Юнайтед».

Позднее о возможности трансфера сообщили Хави, но он отклонил трансфер, поскольку на настоящий момент команда не нуждается в новых полузащитниках.

Напомним, в сезоне-2021/22 Донни Ван де Бек сыграл за «Манчестер Юнайтед» лишь трижды, выходя на поле на замену примерно по 20 минут.